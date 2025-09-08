Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Утверждены Положение о боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов и Описание боевого знамени (ФОТО)

Политика Материалы 8 сентября 2025 16:01 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики" и "Описания боевого знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, указом утверждается "Положение о боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".

Утверждается "Описание боевого знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".

