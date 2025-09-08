Утверждены Положение о боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов и Описание боевого знамени (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики" и "Описания боевого знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, указом утверждается "Положение о боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".

Утверждается "Описание боевого знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".