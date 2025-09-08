В Вене с большим успехом завершился “Sounds of the Land of Fire”, посвящённый 140-летию Узеира Гаджибейли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Вене, столице Австрии, на родине Моцарта, с большим успехом завершился второй выпуск международного музыкального конкурса “Sounds of the Land of Fire”, посвящённый знаменательной дате - 140-летию со дня рождения основоположника азербайджанской классической музыки, автора первой оперы на всём Востоке Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life организаторы.

Проект был призван представить и популяризировать классическое музыкальное наследие Азербайджана в Европе. Финальный тур и гала-концерт лауреатов состоялись в самом сердце австрийской столицы - в Императорском зале Фортепианной галереи и в Азербайджанском культурном центре в Вене.

Организатором и генеральным спонсором конкурса выступила Азербайджанская академическая ассоциация, основанная в Австрии в 2002 году и ныне возглавляемая Сахилей Рзазаде. Более двух десятилетий Ассоциация служит делу укрепления научных и культурных связей между Австрией и Азербайджаном. Другими значимыми партнёрами проекта стали Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой Азербайджана и Азербайджанский культурный центр в Вене.

Особо следует отметить кропотливую работу команды, которая на протяжении почти года занималась подготовкой и реализацией столь масштабного проекта:

Сахиля Рзазаде - руководитель и директор проекта, Абузар Манафзаде - советник конкурса, Сабина Рзазаде - советник по вопросам искусства, Рамазан Набиев - советник по информационным технологиям, Эльчин Багиров - финансовый советник, Рауль Мамедзаде - ассистент по связям с культурными организациями.

Благодаря слаженной работе коллектива конкурс отличался высоким уровнем организации и достиг впечатляющих результатов.

На торжественном открытии конкурса директор Азербайджанского культурного центра в Вене Лейла Гасымова отметила, что для Культурного центра является большой честью принимать гала-концерт столь престижного мероприятия. Она выразила радость по поводу того, что конкурс проводится уже во второй раз и посвящён 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли, а также пожелала успехов организаторам, членам жюри и участникам.

Председатель Азербайджанской академической ассоциации Сахиля Рзазаде в своей речи выразила глубокую благодарность жюри, спонсорам, партнёрам, а также собственной команде. Она подчеркнула, что участники конкурса проявили себя как талантливые исполнители.

Гостям была представлена видеопрезентация, в которой отражалась история первого конкурса 2022 года, его миссия, цели, награды и имена финалистов. Особый интерес вызвала креативная идея синтеза классической музыки и технологий искусственного интеллекта, символично предвосхитившая объявленный в Азербайджане Год искусственного интеллекта. Презентация придала вечеру неповторимую художественную атмосферу.

Председателем жюри выступил ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР, профессор Фархад Бадалбейли. В своём обращении он подчеркнул значимость конкурса, а затем вместе с членами жюри и Сахилей Рзазаде вручил лауреатам дипломы и награды.

Отличительной особенностью конкурса стало обязательное исполнение произведений азербайджанских композиторов. Молодые пианисты из разных стран впервые обратились к богатейшему наследию таких авторов, как Гара Гараев, Джовдет Гаджиев, Ашраф Аббасов, Тофиг Гулиев, Галиб Мамедов, Фархад Бадалбейли и другие. Тем самым миссия конкурса - приобщить мировое музыкальное сообщество к культуре Азербайджана - была успешно реализована.

Результаты конкурса:

I премия - Eunseon Ahn (Республика Корея, 27 лет)

II премия - Nanase Kuroki (Япония, 29 лет), Naoe Sasaki (Япония, 24 года)

III премия - Хидаят Садыгбейли (Азербайджан, 21 год), Томирис Бектурова (Казахстан, 25 лет)

Специальный приз за лучшее исполнение произведений азербайджанских композиторов был присужден Даниэлю Бура (Чехия, 23 года), который с высоким профессионализмом исполнил “Folk Song (6 Miniatures)” и “Humoreska” Ашрафа Аббасова, а также “Joke” и “Fairy Tale” Джовдета Гаджиева.

Жюри конкурса:

Народный артист СССР Фархад Бадалбейли (почётный председатель),

Профессор Миланской и Линцской консерваторий, уроженец Баку Олег Маршев,

Профессор Венской консерватории имени Рихарда Вагнера Штефан Мёллер,

Пианист и композитор Абузар Манафзаде,

Пианистка Камала Ахмедова,

Музыковед, педагог, руководитель Венской школы “Musik bringt Freude” Фарах Таирова.

В ближайшее время победителей конкурса ожидают концерты с ведущими оркестрами Азербайджана при поддержке министерства культуры Азербайджана, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанского культурного центра в Вене.

По мнению жюри, конкурс стал подлинным открытием: уровень подготовки участников был исключительно высок, а исполнение азербайджанской музыки для многих стало не только первым опытом, но и источником огромного интереса и глубокого эмоционального впечатления.

Сегодня “Sounds of the Land of Fire” занял достойное место в культурной жизни Европы и стал яркой страницей в деле продвижения азербайджанской музыки за рубежом.

Более подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте самого конкурса: www.lofmc.com

