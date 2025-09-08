Визит Президента Ильхама Алиева в Китай укрепил стратегическое партнерство между странами - Лу Мэй

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в Китай придал мощный импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству в различных областях между Китаем и Азербайджаном, а также обогатил содержание отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

Она напомнила, что Президент Ильхам Алиев восемь раз посещал с визитом Китай и более десяти раз встречался с Председателем КНР Си Цзиньпином в рамках различных форматов.

"Председатель Си Цзиньпин назвал Президента Ильхама Алиева своим старым другом. Именно под стратегическим руководством глав двух государств китайско-азербайджанские отношения последовательно выходят на новый уровень и уже достигли наивысшей точки в истории", – подчеркнула Лу Мэй.

По ее словам, китайская сторона готова вместе с Азербайджаном поддерживать позитивную динамику двустороннего взаимодействия и открывать новые горизонты ради взаимной выгоды и совместного процветания.