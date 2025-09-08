Транзитные перевозки через Азербайджан демонстрируют стремительный рост - посол Лу Мэй

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев 2025 года через территорию Азербайджана прошло 225 контейнерных блок-поездов из Китая - почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам, до конца года их количество превысит 400.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

С начала этого года из Пекина и китайских провинций Шаньси, Гуандун и Чжэцзян успешно отправились транскаспийские поезда Китай - Европа с транзитом через Азербайджан. "Завтра я буду присутствовать на церемонии приёма грузового поезда Китай - Европа, который прибудет в Баку из провинции Чжэцзян", - отметила дипломат.

По ее словам, Китайская сторона также активно продвигает ускоренную интеграцию инициативы "Один пояс, один путь" с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, что открывает новые возможности для углубления сотрудничества между Пекином и Баку.

Посол также подчеркнула, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран демонстрирует устойчивую динамику роста.

"Согласно официальной статистике, за первые семь месяцев этого года объем торговли между Китаем и Азербайджаном достиг 2,45 миллиарда долларов, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что годовой объем торговли выйдет на рекордный уровень. Сегодня Китай занимает четвертое место среди торговых партнёров Азербайджана и является главным источником импорта", - сказала Лу Мэй.