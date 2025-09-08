Посол Китая о совместных энергетических проектах с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В июне этого года в Мингячевире была введена в эксплуатацию крупнейшая тепловая электростанция Азербайджана – "8 Ноября", в строительстве которой участвовали китайские компании.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

"На церемонии открытия электростанции Президент Ильхам Алиев высоко оценил вклад китайских компаний в реализацию проекта, назвав его хорошим примером международного сотрудничества", - подчеркнула дипломат.

Она также отметила, что успешно реализуется проект по строительству ветряной электростанции Хызы–Абшерон мощностью 240 МВт - крупнейшего проекта в области ветроэнергетики в Азербайджане, в котором также принимают участие китайские компании. В ближайшее время официально стартует строительство Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт - первого в Азербайджане проекта по возобновляемой энергетике, реализуемого по итогам аукциона при участии китайских инвестиций.

По словам Лу Мэй, в результате совместных усилий в Азербайджане в скором будущем будет налажено производство электробусов.

Посол напомнила и о словах Председателя КНР Си Цзиньпина, подчеркнувшего, что Китай и Азербайджан являются соратниками на пути развития и возрождения.

"Китай готов поделиться с Азербайджаном своими преимуществами в сфере производительных сил нового качества - в таких направлениях, как цифровая экономика, искусственный интеллект и передовая обрабатывающая промышленность, - и совместно двигаться по пути модернизации, чтобы принести ещё больше пользы народам двух стран", - сказала Лу Мэй.