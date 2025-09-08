Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Очередная группа переселенцев отправлена в село Венгли Агдеринского района (ФОТО)

Общество Материалы 8 сентября 2025 13:51 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
АГДАМ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает карабахское бюро Trend, на данном этапе переселения в село Венгли Агдеринского района переселяются 29 семей - 105 человек.

Переселяемые семьи - бывшие вынужденные переселенцы, ранее временно проживавшие в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных уголках республики.

С учетом этого переселения в село Венгли Агдеринского района была переселена 51 семья -188 человек.

