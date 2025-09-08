Инициатива "Пояс и путь" открывает новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном - посол Китая

БАКУ /Trend/ - Как посол КНР в Азербайджане я глубоко убеждена в том, что у Китая и Азербайджана огромные перспективы и потенциал для прагматичного сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

По ее словам, в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай лидеры двух стран провели углублённый обмен мнениями по укреплению сотрудничества.

"Председатель Си Цзиньпин отметил важность активизации сопряжения национальных стратегий развития, развития высококачественного взаимодействия в рамках инициативы "Пояс и путь", содействия либерализации и упрощению торговли и инвестиций, постоянного увеличения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он также подчеркнул необходимость расширять сотрудничество в таких традиционных сферах, как инфраструктура, сельское хозяйство и энергетика, и одновременно формировать новые точки роста в областях цифровой экономики, "зеленого" развития и искусственного интеллекта", – подчеркнула Лу Мэй.

Дипломат добавила, что не менее важно укреплять образовательное, научно-техническое, культурное, туристическое, молодёжное и межрегиональное взаимодействие, что позволит накапливать ресурсы и закладывать прочную основу для долгосрочного развития двусторонних отношений.

"Можно уверенно сказать, что китайско-азербайджанское всестороннее стратегическое партнерство обладает широкими перспективами и внушительными возможностями. Китайская сторона готова совместно с азербайджанскими партнёрами, руководствуясь дипломатией глав государств и достигнутыми договоренностями на высшем уровне, прилагать все усилия для успешного выполнения намеченных задач и дальнейшего углубления сотрудничества", – отметила посол.