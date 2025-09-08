Конституционные шаги Армении необходимы для дальнейшего прогресса соглашения с Азербайджаном - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Соглашение, подписанное 8 августа между Азербайджаном и Арменией, является важным шагом в нормализации отношений между двумя странами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью телеканалу i24NEWS сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Это соглашение представляет собой очень важный шаг в нормализации отношений между нашими странами", - отметил Амирбеков.

При этом он подчеркнул, что документ носит предварительный характер и не является окончательным подписанием. "Прежде чем двигаться дальше, Армении предстоит предпринять конкретные шаги, включая внесение поправок в Конституцию для устранения территориальных претензий к Азербайджану", - добавил дипломат.

Эльчин Амирбеков также высоко оценил личное участие Президента Дональда Трампа, подчеркнув, что его дипломатическое влияние сыграло решающую роль в достижении этого результата. Он выразил надежду, что этот процесс откроет новую эру на Кавказе, основанную на сотрудничестве, стабильности и экономическом процветании.