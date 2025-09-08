Джейхун Байрамов встретился с представителями миссии США по Среднему коридору (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 сентября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял представителей сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору, находящихся с визитом в стране.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Отмечено, что во время встречи была подчеркнута историческая значимость проведенных 8 августа текущего года в Вашингтоне обсуждений с участием президентов Азербайджана и США и премьер-министра Армении, а также подписанных документов. Подчеркивалось, что данные соглашения не только вносят вклад в региональный мир и прогресс, но и открывают большие перспективы для азербайджано-американских отношений. В этой связи была подчеркнута важность проекта, который обеспечит беспрепятственное передвижение между западными регионами Азербайджана и его Нахчыванской АР.

Обсуждались усилия, предпринятые Азербайджаном за последние десятилетия для возрождения и ввода в эксплуатацию Среднего коридора. Отмечалось, что эти усилия были реализованы посредством таких проектов, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт и Свободная экономическая зона Алят.

Также было подчеркнуто, что по Среднему коридору Азербайджан имеет стратегические связи с государствами-партнерами в восточном направлении Каспийского моря, дружественными и братскими странами Центральной Азии. В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан на протяжении многих лет играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, а число стран, снабжаемых нашим природным газом, достигло 14. Также говорилось о том, что в настоящее время наша страна совместно со странами-партнерами осуществляет масштабную деятельность по развитию возобновляемых источников энергии и их транспортировке в Европу, и была подчеркнута важность таких проектов, как строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

