Сократился объем импорта продукции в Иран из Турции

БАКУ /Trend/ - За четыре месяца текущего иранского года (21 марта-22 июля 2025 г.) объем импорта ненефтяных продуктов в Иран из Турции снизился на 2,16 процента в стоимостном выражении и на 7,5 процента в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-21 июля 2024 г.).

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за четыре месяца объем импорта продукции в Иран из Турции составил 2,6 миллиарда долларов общей массой 2,1 миллиона тонн.

В статистике отмечается, что за аналогичный период прошлого года Иран импортировал из Турции продукцию на 2,65 миллиарда долларов общей массой 2,27 миллиона тонн.

Иран импортировал из Турции в основном различное оборудование, продукты питания, сырье, ткани и др.

Добавим, что за четыре месяца текущего иранского года товарооборот Ирана с Турцией составил около 4,26 миллиарда долларов общей массой примерно 5,43 миллиона тонн, при этом по стоимости он снизился на 1,6 процента, а по массе увеличился на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в Иране при импорте продукции основное внимание уделяется ввозу необходимых товаров для нужд страны, при этом на импорт продукции, производимой внутри страны, накладываются определённые ограничения.