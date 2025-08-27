Стало известно количество новых рабочих мест в Азербайджане, созданных в январе-июле

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего года в Азербайджане было создано 48,9 тыс. новых рабочих мест.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

На негосударственный сектор пришлось 92,1% рабочих мест. 74,7% новых рабочих мест было создано в Баку, 1,1% - в Нахчыванской Автономной Республике, 24,2% - в других регионах, в том числе 8,3% - в Абшерон-Хызинском, 2,6% - в Губа-Хачмазском, 2,5% - в Шеки-Загатальском, 2,3% - в Гянджа-Дашкесанском, 2,1% - в Карабахском, 1,4% - в Лянкяран-Астаринском, 1,1% - в Центрально-Аранском, 1,1% - в Восточно-Зангезурском, 1,0% - в Ширван-Сальянском, 0,8% - в Газах-Товузском, 0,5% - в Верхне-Ширванском и 0,5% - в Миль-Муганском экономических районах. 10,8% новых рабочих мест пришлось на новосозданные предприятия и организации, 87,6% – на действующие предприятия и организации, 0,5% – на возобновившие свою деятельность предприятия и организации, и 1,1% - в рамках других мер.

Из рабочих мест, созданных юридическими лицами, 25,6% пришлось на строительство, 18,0% – на торговлю и ремонт транспортных средств, 12,7% – на обрабатывающую промышленность, 7,8% – на профессиональную, научную и техническую деятельность, 7,6% – на сферу размещения туристов и общественного питания, 4,0% – на оказание медицинских и социальных услуг населению, 3,4% – на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 3,3% – на транспорт и складирование, 2,8% – на информацию и связь, 2,7% – на предоставление административных и вспомогательных услуг, 2,5% – на образование и 9,6% – на прочие виды экономической деятельности.

При этом за первое полугодие 2025 года в стране было закрыто 4,3 тыс. рабочих мест. За этот период 53,4% закрытых рабочих мест пришлось на негосударственный сектор. 24,2% рабочих мест закрыты в связи с приостановлением деятельности предприятий и организаций, а 75,8% - в связи с сокращением работников на действующих предприятиях и в организациях.

