Импорт Ираном продукции из Туркменистана резко сократился

БАКУ /Trend/ - Импорт Ираном товаров из Туркменистана за четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года) сократился на 59,4% в стоимостном выражении и на 56,7% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 июля 2024 года).

Об этом Trend сообщили в Таможенном управлении Ирана.

Так, за отчетный период Иран импортировал из Туркменистана товаров на сумму 2,47 млн долларов США общим объемом 1840 тонн, в то время как за четыре месяца прошлого года этот показатель составил 4260 тонн на сумму 6,1 млн долларов США.

Импорт включал в себя нефтяной кокс, хлопковые волокна, текстильные субстраты и другие товары.

Ненефтяной товарооборот между Ираном и Туркменистаном за четырехмесячный период достиг 196 млн долларов США в стоимостном выражении и 521 000 тонн в объеме, что больше на 26% в стоимостном выражении и на 16,4% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, по данным Таможенного управления Ирана, общая стоимость импортированных в Иран товаров за указанный четырехмесячный период достигла 17,6 млрд долларов США, а общий вес составил 12,2 млн тонн. Показатели импорта продемонстрировали сокращение на 14,2% в денежном выражении и снижение на 3,23% в объемном выражении по сравнению с соответствующим периодом предыдущего финансового года.

Иран в основном концентрируется на закупке важнейших товаров, необходимых для жизнеобеспечения страны, одновременно внедряя особые нормативные рамки, ограничивающие импорт товаров, аналогичных товарам отечественного производства.

