Иран и Беларусь планируют расширять взаимодействие в БРИКС и ШОС - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран и Беларусь могли бы еще больше укрепить конструктивное сотрудничество в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Он отметил, что оба государства разделяют схожие взгляды и позиции на многих международных площадках, что открывает новые возможности для более тесного сотрудничества.

Пезешкиан добавил, что такое общее видение может способствовать полному выполнению соглашений, достигнутых в различных сферах, включая экономику, торговлю, культуру, военную сферу и туризм.