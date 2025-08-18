Иран увеличил импорт продукции из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Импорт товаров из Узбекистана в Иран за четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года) вырос на 28,9% в стоимостном выражении и на 104% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 июля 2024 года).

Как сообщили Trend в Таможенном управлении Ирана, данные показывают, что за отчетный период страна импортировала из Узбекистана товаров на сумму 32,9 млн долларов США общим объемом 22 200 тонн, в то время как за четыре месяца прошлого года этот показатель составил 10 900 тонн на сумму 25,5 млн долларов США .

Импорт включал хлопок, бобы, шелк, аммиачную селитру и другие товары.

Товарооборот между Ираном и Узбекистаном за четыре месяца достиг 202 млн долларов США и 284 000 тонн, увеличившись на 39,4% в стоимостном выражении и на 48% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Таможенного управления Ирана, импорт товаров в Иран за четыре месяца составил 17,6 млрд долларов США общим весом 12,2 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился на 14,2% по стоимости и на 3,23% по весу.

Иран в первую очередь концентрируется на закупках критически важных товаров, необходимых для жизнеобеспечения страны, одновременно применяя специальные нормативные акты, ограничивающие импорт товаров, напрямую конкурирующих с продукцией отечественного производства.

