Розничный товарооборот Азербайджана в январе-июле вырос

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года потребителям в розничной торговой сети Азербайджана было реализовано товаров на сумму 35,1 млрд манатов, из которых 19,3 млрд манатов составили продукты питания, напитки и табачные изделия, а 15,8 млрд - непродовольственные товары.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,8%, при этом оборот продуктов питания, напитков и табачных изделий вырос на 1,4%, а непродовольственных товаров - на 6,7%.

В структуре расходов покупателей на товары, приобретенные в розничной торговле, доля продовольственных товаров составила 50,5%, напитков и табачных изделий — 4,4%, текстильных изделий, одежды и обуви — 12,7%, бензина и дизельного топлива — 6,0%, электротоваров и мебели — 4,7%, лекарственных препаратов и медицинских изделий — 2,5%, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и полиграфической продукции — 1,2%, прочих непродовольственных товаров — 18,0%.

Объем реализованных товаров хозяйствующими субъектами негосударственного сектора экономики за отчетный период в реальном выражении увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 99,8% от общего объема оборота розничной торговли.

По сравнению с январем-июлем 2024 года, в январе-июле 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился по предприятиям на 7,9%, по индивидуальным предпринимателям – на 1,0%, по рынкам и ярмаркам – на 4,3%.

За отчетный период в среднем на одного человека в розничной торговой сети было приобретено товаров на сумму 489,6 маната в месяц, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 268,7 маната, непродовольственных товаров – на 220,9 маната.

