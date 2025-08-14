Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста снизилась на $0,73, или 1,08%, до $66,72 за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Так, в турецком порту Джейхан цена нефти Azeri Light на условиях FOB опустилась на $0,71, или 1,08%, до $65,18 за баррель.
Стоимость нефти марки Urals уменьшилась на $0,73, или 1,31%, до $54,86 за баррель, а нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, — на $0,67, или 0,41%, до $66,91 за баррель.
Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $70.