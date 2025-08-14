Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджанская нефть подешевела

Экономика Материалы 14 августа 2025 09:59 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста снизилась на $0,73, или 1,08%, до $66,72 за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Так, в турецком порту Джейхан цена нефти Azeri Light на условиях FOB опустилась на $0,71, или 1,08%, до $65,18 за баррель.

Стоимость нефти марки Urals уменьшилась на $0,73, или 1,31%, до $54,86 за баррель, а нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, — на $0,67, или 0,41%, до $66,91 за баррель.

Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $70.

Лента

Лента новостей

Читать все новости