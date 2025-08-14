Увеличился удельный вес промышленных зон в производстве и экспорте ненефтяной продукции

БАКУ /Trend/ - В последнее время в Азербайджане продолжает расти удельный вес промышленных зон, созданных в соответствии с политикой индустриализации, в производстве и экспорте продукции ненефтяной промышленности.

Как сообщили Trend в Агентстве развития экономических зон при министерстве экономики, в первом полугодии 2025 года при объеме производства продукции в 1,83 млрд манатов удельный вес продукции ненефтяной промышленности промышленных зон в производстве составил 18,7%, а экспорта продукции ненефтяной промышленности - 28,3% (583,5 млн манатов).

Было отмечено, что в настоящее время в стране существует 13 промышленных зон.

В промышленных зонах 160 субъектов предпринимательства с инвестиционным портфелем более 8 миллиардов манатов зарегистрированы в качестве резидентов, а 12 предпринимателей - в качестве нерезидентов.