Товарооборот между Азербайджаном и Иорданией возрос – Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ – Состоялось 4-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Иордании. В ходе заседания были обсуждены направления расширения сотрудничества между странами, определены дальнейшие шаги.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев журналистам после 4-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иорданского Хашимитского Королевства в Баку.

По словам министра, между Азербайджаном и Иорданией определены дальнейшие шаги в сфере инвестиций, экономического сотрудничества, туризма, транспорта, воздушного транспорта, транзитных перевозок и гуманитарных связей.

"Хочу особо подчеркнуть, что товарооборот между нашими странами вырос на 24 процента. По сравнению с прошлым годом увеличился и туристический поток из Иордании в Азербайджан. Однако, если взглянуть на основные показатели, то мы считаем, что они меньше нашего потенциала", - сказал С.Бабаев, добавив, что в связи с этим были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Иорданией.

Он отметил, что по итогам заседания комиссии были подписаны протокол и план действий, определяющие дальнейшие шаги в сотрудничестве. "Будут реализованы соответствующие программы для более тесного взаимодействия государственных органов и деловых кругов в направлении расширения этого сотрудничества в ближайший период. В рамках сегодняшней встречи было подписано 5 документов», - сказал министр.

