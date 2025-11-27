Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Яшар Каримов вошел в состав правления ВТБ (Азербайджан)

Экономика Материалы 27 ноября 2025 11:26 (UTC +04:00)
Фото: ВТБ (Азербайджан)

Яшар Каримов назначен членом правления ВТБ (Азербайджан). На этом посту он будет курировать розничный бизнес банка.

Он имеет более, чем 20-летний опыт работы в банковской сфере, занимал руководящие должности в ряде азербайджанских банков, включая Yelo Bank и Expressbank. До прихода в ВТБ (Азербайджан) занимал позицию исполнительного директора по розничному бизнесу в Unibank.

Яшар Каримов выпускник Азербайджанского государственного экономического университета, имеет степени бакалавра и магистра по специальности «Инженерная экономика и менеджмент».

