Яшар Каримов вошел в состав правления ВТБ (Азербайджан)

Яшар Каримов назначен членом правления ВТБ (Азербайджан). На этом посту он будет курировать розничный бизнес банка.

Он имеет более, чем 20-летний опыт работы в банковской сфере, занимал руководящие должности в ряде азербайджанских банков, включая Yelo Bank и Expressbank. До прихода в ВТБ (Азербайджан) занимал позицию исполнительного директора по розничному бизнесу в Unibank.

Яшар Каримов выпускник Азербайджанского государственного экономического университета, имеет степени бакалавра и магистра по специальности «Инженерная экономика и менеджмент».