В Азербайджане начнется неделя медиаграмотности

БАКУ/Trend/ - В следующем месяце в Азербайджане стартует Неделя медиаграмотности.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития меда Азербайджана Натиг Мамедли в ходе панельной сессии на тему «Устойчивые и превентивные меры против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: Пример медиа экосистемы тюркских государств», которая прошла в рамках Медиафорума Организации Тюркских Государств в Баку.

Он также отметил, что медиа на протяжении всей своей истории формировались под влиянием угроз и преследований. Несмотря на это, именно в условиях таких вызовов СМИ росли и развивались, вырабатывая своего рода иммунитет и сегодня изменилась сама природа цензуры в медиасреде.

"Обилие информации затрудняет людям поиск и отбор необходимой информации. Рост объемов контента, создаваемого искусственным интеллектом, а также распространение фейковых новостей являются одними из серьёзных препятствий для развития профессиональных медиа. Новый акон “О СМИ” выполняет роль правового иммунитета, защищающего информационное пространство Азербайджана", - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!