В рамках Медиафорума ОТГ проходит панельная сессия, посвященная экосистеме медиа тюркских государств

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Медиафорума Организации тюркских государств проходит панельная сессия на тему "Устойчивые и превентивные шаги против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: на примере экосистемы медиа тюркских государств".

Модератором панельной дискуссии является исполнительный директор международного телеканала AnewZ Руфат Гамзаев, сообщает Trend.

На сессии выступят в качестве спикеров заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли, заместитель председателя агентства "Хабар" Республики Казахстан Даулетхан Жиенкулов, главный специалист департамента информационной политики министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Зарина Калмуратова, медиа-советник посольства Турции в Азербайджане Алптекин Джихангир Ишбир, заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Лакадамьялы.

