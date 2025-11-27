В рамках Медиафорума ОТГ проходит панельная сессия, посвященная экосистеме медиа тюркских государств

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 27 ноября 2025 15:01 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Медиафорума Организации тюркских государств проходит панельная сессия на тему "Устойчивые и превентивные шаги против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: на примере экосистемы медиа тюркских государств".

Модератором панельной дискуссии является исполнительный директор международного телеканала AnewZ Руфат Гамзаев, сообщает Trend.

На сессии выступят в качестве спикеров заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли, заместитель председателя агентства "Хабар" Республики Казахстан Даулетхан Жиенкулов, главный специалист департамента информационной политики министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Зарина Калмуратова, медиа-советник посольства Турции в Азербайджане Алптекин Джихангир Ишбир, заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Лакадамьялы.

Новость обновляется

