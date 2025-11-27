В Азербайджане зарегистрировано 30 иорданских компаний - Сахиль Бабаев

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано 30 иорданских компаний.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе IV заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Иордании, проходящей в Баку.

Министр отметил, что 19 из них активно работают в несырьевом секторе.

"Считаем, что дальнейшее развитие инвестиционного потенциала обеих стран приведёт к гораздо более широким и масштабным проектам", - сказал он.

С.Бабаев отметил, что необходимо активизировать взаимодействие с иорданскими компаниями и создать соответствующие платформы для участия азербайджанских компаний на рынке Иордании.