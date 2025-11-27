Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан Материалы 27 ноября 2025 12:49 (UTC +04:00)
Азербайджан планирует организовать регулярные рейсы с Иорданией - Сахиль Бабаев

Алёна Павленко
БАКУ/Trend/ - Азербайджан планирует организовать регулярные рейсы с Иорданией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе 4-й сессии Совместной межправительственной комиссии по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству между Иорданией и Азербайджаном, проходящей в Баку.

По словам министра, в предыдущие годы и в этом году две иорданские авиакомпании выполняли рейсы в Азербайджан, однако это были чартерные и сезонные полеты.

"Мы видим потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в этой сфере. В этом году азербайджанская авиакомпания организовала прямые рейсы между Баку и Амманом на летний сезон, и сейчас мы рассматриваем возможность запуска аналогичных рейсов следующим летом. Наша цель - сделать их более коммерчески устойчивыми, чтобы обеспечить регулярные перевозки круглый год, а не только чартерные рейсы", - сказал он.

С.Бабаев отметил, что за период с января по сентябрь Азербайджан посетили 8 574 гражданина Иордании, что на 50 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

