Иордания видит потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном в сфере фармацевтики - министр

БАКУ/Trend/ - Иордания видит потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном в сфере фармацевтики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда в ходе 4-й сессии Совместной межправительственной комиссии по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству между Иорданией и Азербайджаном, проходящей в Баку.

"Иордания хорошо известна своей фармацевтической отраслью. Думаю, я могу утверждать, что Иордания занимает первое место среди арабских стран в фармацевтической промышленности. С другой стороны, вы стремитесь развивать фармацевтическое производство в Азербайджане, и в этой сфере мы можем наладить сотрудничество", - сказал он.

Аль-Куда отметил, что Иордания может направлять в Азербайджан полуфабрикаты из своей фармацевтики, создавать совместные предприятия, организовать производство в Азербайджане.

"Затем продукция сможет выходить не только на азербайджанский, но и на региональные рынки. Это позволит быстро добиться первых успехов и создать импульс для других отраслей", - сказал он.