Цель дезинформации — повлиять на общественное мнение — Даулетхан Жиенкулов

Общество Материалы 27 ноября 2025 15:38 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Цель дезинформации — повлиять на формирующиеся в обществе суждения и общественное мнение.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня в ходе панельной сессии на тему «Устойчивые и превентивные меры против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: пример экосистемы медиа тюркских государств» в рамках Медиафорума Организации тюркских государств, заместитель председателя казахстанского агентства «Хабар» Даулетхан Жиенкулов.

Он отметил, что фейковые новости создают определенное замешательство в обществе. «Цель — повлиять на формирующиеся в обществе суждения и мнения людей, и нарушить внутренний порядок в стране», - сказал Жиенкулов.

Новость обновляется

