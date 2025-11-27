Цель дезинформации — повлиять на общественное мнение — Даулетхан Жиенкулов

БАКУ /Trend/ - Цель дезинформации — повлиять на формирующиеся в обществе суждения и общественное мнение.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня в ходе панельной сессии на тему «Устойчивые и превентивные меры против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: пример экосистемы медиа тюркских государств» в рамках Медиафорума Организации тюркских государств, заместитель председателя казахстанского агентства «Хабар» Даулетхан Жиенкулов.

Он отметил, что фейковые новости создают определенное замешательство в обществе. «Цель — повлиять на формирующиеся в обществе суждения и мнения людей, и нарушить внутренний порядок в стране», - сказал Жиенкулов.

Новость обновляется

