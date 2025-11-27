В Баку состоялось IV заседание Азербайджано-Иорданской межправительственной комиссии

БАКУ/Trend/ - 27 ноября в Баку состоялось IV заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Иорданского Хашимитского Королевства.

Как сообщает Trend, перед началом заседания участники заседания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почётного захоронения и возложили цветы к его могиле. Затем была почтена память выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к её могиле были возложены цветы. После этого, делегация посетила Аллею шехидов и Парк Победы, где почтила память героев-шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Сопредседатели Комиссии – министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев и министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда – провели предваряющее заседание совещание, на котором обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и возможности его расширения, а также обширную повестку дня следующего заседания Межправительственной комиссии.

Выступая на встрече с участием делегаций, С. Бабаев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Иорданией, формирующиеся на протяжении более 30 лет, и политический диалог высокого уровня между Президентом Ильхамом Алиевым и Королем Абдаллой II ибн Аль-Хусейном играют важную роль в укреплении сотрудничества между двумя странами.

Министр заявил, что Межправительственная комиссия является важной площадкой в ​​развитии двусторонних отношений, и отметил, что сегодняшнее заседание Комиссии станет важным этапом в продвижении предыдущих инициатив и одновременном расширении новых направлений сотрудничества.

На встрече было отмечено, что более 40 документов, подписанных между двумя странами, формируют прочную правовую основу для развития сотрудничества и создают благоприятные возможности для реализации новых инициатив.

В своем выступлении С.Бабаев рассказал о региональной трансформации и отметил, что наблюдаемые в настоящее время в мире геополитические изменения выводят регион Южного Кавказа на новый этап развития, а подписанная в Вашингтоне Декларация в рамках армяно-азербайджанского мирного процесса является историческим поворотным моментом для региона.

Он отметил, что документ обеспечивает беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном и создает условия для открытия Зангезурского коридора. Эта новая транспортная артерия открывает широкие возможности не только для Южного Кавказа, но и для Центральной Азии и Ближнего Востока в сфере торговли, логистики, транзита энергоносителей и региональной интеграции, формируя стабильную, предсказуемую и благоприятную среду для инвестиций, туризма, транзита, логистики в регионе.

На фоне этих новых реалий министр пригласил Иорданию к активному участию в расширяющемся торгово-транспортном сотрудничестве в регионе. С. Бабаев отметил, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Иорданией динамично развивается, и потенциал взаимодействия сторон растёт.

В ходе беседы было отмечено, что результаты работы Межправительственной комиссии также будут плодотворными с точки зрения укрепления взаимодействия двух стран в сфере торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, цифрового развития, образования, науки, культуры, туризма, продовольственной безопасности, здравоохранения, таможенной службы и других областях.

Продолжение роста двусторонней торговли, повышение конкурентоспособности Азербайджана на иорданском рынке сельскохозяйственной, продовольственной и прочей продукции, активность Иордании в экспорте лекарств и других промышленных товаров, а также углубление инвестиционного диалога были оценены на заседании Комиссии как важный прогресс.

Отмечено, что улучшение транспортных связей, включая расширение авиамаршрутов, гуманитарные и культурные проекты, обмен студентами в сфере образования и укрепление межвузовского сотрудничества создают условия для дальнейшего развития двусторонних отношений.

В своём выступлении Яруб Аль-Куда подчеркнул, что отношения между двумя странами создают широкие возможности для экономического сотрудничества. Он отметил, что Иордания заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества с Азербайджаном в области торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, туризма и логистики. Министр заявил, что деятельность Межправительственной комиссии будет способствовать увеличению числа совместных проектов и расширению прямых контактов между деловыми кругами в ближайшие годы.

Отметим, что Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иорданского Хашимитского Королевства была создана 23 ноября 2007 года. Ранее состоялось три заседания Совместной комиссии.

