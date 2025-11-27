В Баку проходит 12-е заседание Рабочей группы по медиа и информации Организации тюркских государств (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 27 ноября в Баку проходит 12-е заседание Рабочей группы по медиа и информации Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает в четверг Trend.

Выступая на открытии мероприятия, директор Департамента международных отношений и работы с документацией Агентства развития медиа Азербайджана Расим Багиров заявил, что Азербайджан заинтересован в партнерстве с тюркоязычными государствами в сфере медиа и коммуникации.

Он отметил, что проведение подобных мероприятий очень важно как для организации, так и для государств-членов: «Государства-члены заинтересованы в участии в подобных мероприятиях, и мы всегда рады присоединиться к проектам, реализуемым тюркоязычными государствами во всех сферах, особенно в области СМИ».

Затем ожидается выступление заместителя генерального секретаря ОТГ Омера Коджамана.

На заседании также будет обсуждаться ход реализации Плана действий ОТГ на 2025 год в соответствующей области, а также пройдут различные панельные сессии.

Новость обновляется