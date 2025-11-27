Азербайджан и Иордания подписали ряд соглашений по итогам IV заседания Межправительственной комиссии

БАКУ/Trend/ - 27 ноября в Баку по итогам IV заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Иорданского Хашимитского Королевства был подписан ряд документов.

Как сообщает в четверг Trend, сопредседатели комиссии министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев и министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда подписали Протокол по итогам IV заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иорданского Хашимитского Королевства, а также Программу сотрудничества в области науки и образования, культуры и искусства, молодежи и спорта, археологии, здравоохранения и медиа на 2025-2027 годы.

Кроме того, были подписаны Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере между правительствами Азербайджана и Иордании, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между Государственным агентством по туризму и Министерством туризма и исторических памятников Иордании и Программа реализации сотрудничества в области туризма, а также Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малых и средних предприятий Азербайджанской Республики (KOBİA) и Иорданской корпорацией развития малых и средних предприятий (JEDCO) уполномоченными представителями соответствующих ведомств обеих сторон.

Затем сопредседатели ответили на вопросы представителей прессы.

Подчеркнув, что деятельность Межправительственной комиссии в экономической сфере является основной площадкой, сопредседатели отметили, что на IV заседании Комиссии были согласованы конкретные направления и подписан протокол о сотрудничестве в сфере торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта, образования, культуры и других областях.

Было отмечено, что достигнутый во многих областях прогресс подтверждает стратегический характер отношений и обуславливает необходимость дальнейшего расширения имеющегося потенциала сотрудничества.

