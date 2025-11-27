Азербайджан заинтересован в партнерстве с тюркоязычными государствами в сфере медиа и коммуникации – Расим Багиров

БАКУ/Trend/ - Азербайджан заинтересован в партнерстве с тюркоязычными государствами в сфере медиа и коммуникации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор Департамента международных связей и документации Агентства развития медиа Азербайджана Расим Багиров, выступая на 12-м заседании Рабочей группы по медиа и информации Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Он отметил, что проведение подобных мероприятий очень важно как для организации, так и для государств-членов:

«Государства-члены заинтересованы в участии в подобных мероприятиях, и мы всегда рады присоединиться к проектам, реализуемым тюркоязычными государствами во всех сферах, особенно в области СМИ».

