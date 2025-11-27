В Баку проходит Медиафорум ОТГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит Медиафорум Организации тюркских государств, направленный на укрепление их сотрудничества в сфере СМИ и коммуникации.

Как сообщает Trend, в рамках Форума запланировано проведение двух панельных сессий.

Панельные сессии посвящены темам «Устойчивые и превентивные меры против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: пример экосистемы медиа тюркских государств» и «Возможности взаимного сотрудничества государств-членов ОТГ в сфере цифровых медиа».

Выступая на мероприятии, заместитель исполнительного директора Агентства развития меда Азербайджана Натиг Мамедли сообщил, что в следующем месяце в Азербайджане стартует Неделя медиаграмотности.

Он также отметил, что медиа на протяжении всей своей истории формировались под влиянием угроз и преследований. Несмотря на это, именно в условиях таких вызовов СМИ росли и развивались, вырабатывая своего рода иммунитет и сегодня изменилась сама природа цензуры в медиасреде.

"Обилие информации затрудняет людям поиск и отбор необходимой информации. Рост объемов контента, создаваемого искусственным интеллектом, а также распространение фейковых новостей являются одними из серьёзных препятствий для развития профессиональных медиа. Новый акон “О СМИ” выполняет роль правового иммунитета, защищающего информационное пространство Азербайджана", - подчеркнул он.

А заместитель председателя казахстанского агентства «Хабар» Даулетхан Жиенкулов отметил, что цель дезинформации — повлиять на формирующиеся в обществе суждения и общественное мнение.

По его словам, фейковые новости создают определенное замешательство в обществе. «Цель — повлиять на формирующиеся в обществе суждения и мнения людей, и нарушить внутренний порядок в стране», - сказал Жиенкулов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!