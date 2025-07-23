В Нахчыване успешно продолжается реализация механизма возврата НДС

БАКУ/ Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике успешно продолжается реализация проекта по возврату части налога на добавленную стоимость (НДС) потребителям.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

По данным службы, в рамках проекта потребителям в Азербайджанской Республике уже возвращено более 3 миллионов манатов НДС. Только за январь–июнь 2025 года сумма возврата составила 808,4 тысячи манатов, что на 20,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отмечается, что применение контрольно-кассовых аппаратов нового поколения (ККА) способствует прозрачности расчётов, предотвращению незаконного товарооборота и эффективному контролю за финансовыми операциями.

За шесть месяцев текущего года через новые ККА в Нахчыване было зафиксировано около 228,9 миллиона манатов оборота — это на 19,6% больше, чем за тот же период прошлого года.