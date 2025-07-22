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Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и транзита (ФОТО)

Экономика Материалы 22 июля 2025 19:35 (UTC +04:00)
Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и транзита (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Чехией в области транспорта и транзита.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"В рамках визита в Чешскую Республику на встрече с министром транспорта этой страны Мартином Купкой было обсуждено сотрудничество в области транспорта и транзита, проекты по улучшению инфраструктуры. Мы обсудили предложения по инновационной экосистеме, космической отрасли и стартапам", - отмечается в публикации.

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Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и транзита (ФОТО)
Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и транзита (ФОТО)
Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и транзита (ФОТО)
Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и транзита (ФОТО)
Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и транзита (ФОТО)
Азербайджан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и транзита (ФОТО)
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