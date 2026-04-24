Планируется внедрение новых технологий на Кулевском нефтяном терминале

БАКУ/Trend/ - Планируется расширение мощностей Кулевского нефтяного терминала и внедрение новых технологий.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор нефтяного терминала компании SOCAR Georgia Black Sea Terminal Исмаил Керимов на втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах, прошедшим в Баку.

По его словам, на терминал, который функционирует с 2006 года, планируется внедрение новых технологий и автоматизированных систем для повышения эффективности перевалки грузов и привлечения дополнительных клиентов.

"В числе ключевых планов - завершение проекта по модернизации освещения на всей территории терминала, что должно улучшить условия работы и операционную эффективность. Кроме того, ожидается запуск лаборатории компании SGS непосредственно на территории терминала уже в ближайшее время. Это позволит сократить время проведения анализов с текущих 8-9 часов до 1-2 часов, так как сейчас образцы направляются в Батуми", - заявил гендиректор.

И.Керимов также сообщил о планах строительства четырёх новых резервуаров ёмкостью по 20 тыс. кубометров каждый.

"Общий объём инвестиций составит около 25 млн долларов, при этом проект будет полностью профинансирован за счёт собственных средств терминала. Срок реализации оценивается примерно в полтора года", - добавил он.

По его словам, реализация этих инициатив позволит укрепить позиции терминала в Среднем коридоре и увеличить объёмы перевалки в будущем.