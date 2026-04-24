SOCAR увеличил перевалочные мощности терминала Кулеви почти вдвое

БАКУ/Trend/ - Нефтяной терминал Кулеви за последние месяцы существенно увеличил свои операционные возможности и почти вдвое нарастил перевалочные мощности за счет перехода на круглосуточную работу.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор нефтяного терминала компании SOCAR Georgia Black Sea Terminal Исмаил Керимов на втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

По его словам, терминал, расположенный на Чёрном море, является одним из ключевых логистических узлов региона наряду с портами Батуми и Поти и играет важную роль в перевалке нефти и нефтепродуктов.

Керимов отметил, что текущая емкость хранения терминала составляет около 407 тысяч кубометров, а инфраструктура включает три морских причала, два из которых уже полностью функционируют, тогда как третий планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

"Ранее терминал мог обслуживать суда только в дневное время. После выполнения требований Морского агентства Грузии нам удалось запустить ночную навигацию и перейти на режим 24/7", - сказал он.

Гендиректор терминала подчеркнул, что это позволило почти вдвое увеличить объемы перевалки и устранить задержки, связанные с таможенными и документальными процедурами.

"Кроме того, на территории терминала функционирует развитая железнодорожная инфраструктура протяженностью около 12 км, обеспечивающая прием и отгрузку различных видов нефтепродуктов", - сказал он.

И.Керимов также сообщил, что благодаря модернизации и дноуглубительным работам терминал способен принимать крупнотоннажные суда, включая танкеры типа Aframax грузоподъемностью свыше 150 тысяч тонн, а также одновременно обслуживать два судна.

Он добавил, что в планах компании - дальнейшее расширение мощностей, включая увеличение объема резервуарного парка и пропускной способности причалов.