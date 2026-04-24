Инвестиции в порты и железные дороги необходимы для стабильных поставок нефтепродуктов из Казахстана - Central Asia Marketing

БАКУ/Trend/ - Для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов из Казахстана требуются инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру по обе стороны Каспийского моря.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил основатель и владелец Central Asia Marketing Колин Несбет на Втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

По его словам, Казахстан расширяет основной маршрут поставок, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), однако добыча и экспорт также растут.

"Необходимы инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру с обеих сторон Каспия. Это должно координироваться с государственными органами", - сказал он.

Несбет отметил, что ограниченность бюджета - серьезная проблема. Поэтому инициатива должна исходить от самих крупных производителей.

По его словам, ещё одним решением являются морские временные плавучие терминалы (ВПУ) у Баку и Курыка.

"Суть в том, что ВПУ устанавливаются в море в 2–3 километрах от берега. В частности, у берегов Баку и Курыка можно использовать систему SAL, которую продвигает компания APL. В отличие от обычных ВПУ, где для удержания танкера нужны буксиры, технология SAL позволяет обходиться без них", - сказал Несбет.

По его словам, это означает, что ВПУ расположены с обеих сторон, а специализированный челночный танкер курсирует между ними.

"Одно из преимуществ - снижение влияния проблем, связанных с падением уровня моря, поскольку работа ведется в открытом море", - отметил он.