В Ташкенте пройдет бизнес-форум Узбекистан-Турция

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте 4 мая состоится бизнес-форум Узбекистан-Турция.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Агентство по привлечению инвестиций Узбекистана.

Согласно информации, форум станет площадкой для прямого диалога между деловыми кругами двух стран, обмена практическим опытом, обсуждения актуальных вызовов и выработки долгосрочных устойчивых партнерств.

В рамках мероприятия будет представлен экономический и инвестиционный потенциал Узбекистана и Турции, а также ключевые отрасли и приоритетные направления сотрудничества. Участники также рассмотрят конкретные возможности реализации совместных инвестиционных и промышленных проектов.

Ожидается, что особое внимание на форуме будет уделено расширению двустороннего сотрудничества, укреплению взаимодействия бизнеса и государственных институтов, а также определению практических шагов по продвижению совместных инициатив.