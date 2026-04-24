  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку проходит круглый стол на тему интеллектуальной собственности и ИИ (ФОТО)

Общество Материалы 24 апреля 2026 10:35 (UTC +04:00)
В Баку проходит круглый стол на тему интеллектуальной собственности и ИИ (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку по случаю "Международного дня интеллектуальной собственности" проходит круглый стол на тему "Инновационный потенциал: интеллектуальная собственность + искусственный интеллект".

Как сообщает Trend, в мероприятии примут участие председатель Правления Агентства интеллектуальной собственности Камран Иманов, представители Омбудсмена, Министерства культуры, Министерства науки и образования, Министерства молодежи и спорта.

В рамках мероприятия будет заслушан доклад К.Иманова на тему "Инновационный потенциал: интеллектуальная собственность + искусственный интеллект".

Мероприятие продолжится обсуждениями и выступлениями по теме.

Новость обновляется

В Баку проходит круглый стол на тему интеллектуальной собственности и ИИ (ФОТО)
В Баку проходит круглый стол на тему интеллектуальной собственности и ИИ (ФОТО)
В Баку проходит круглый стол на тему интеллектуальной собственности и ИИ (ФОТО)
В Баку проходит круглый стол на тему интеллектуальной собственности и ИИ (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости