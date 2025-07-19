Иран увеличил закупку электроэнергии у Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года из Азербайджана в Исламскую Республику Иран было экспортировано 14,9 млн кВт/ч электроэнергии.

Согласно информации, полученной Trend в Государственном комитете по статистике, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил 423 тыс. долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии в Иран увеличился на 687 тыс. кВт/ч или 4,8% по объему и на 19,52 тыс. долларов США или 4,8% в стоимостном выражении.

При этом за первые пять месяцев 2025 года из Ирана в Азербайджан было продано электроэнергии на сумму 380,7 тыс. долларов США в объеме 13,4 млн кВт/ч.

Этот показатель в стоимостном выражении на 5,25 тыс. долларов США или 1,4% и на 185 тыс. кВт/ч или 1,4% по объему меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в январе-мае 2025 года Азербайджан экспортировал 658,1 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 37,4 млн долларов США в Россию, Грузию, Иран и Турцию.

Также за отчетный период из России, Грузии и Ирана в Азербайджан было отправлено 55,1 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 2 млн долларов США.