PashaPay и ASAN провели обучение по искусственному интеллекту для представителей СМИ (ФОТО)

Oдна из ведущих финтех-компаний Азербайджана — PashaPay, известная своим популярным приложением m10 и активным участием в экосистеме Bir, совместно с Центром инновационного развития ASAN при Государственном агентстве по государственным услугам и социальным инновациям при Президенте Республики Азербайджан организовали обучение для журналистов на тему «Применение искусственного интеллекта в деятельности СМИ» в честь 150-летия азербайджанской национальной прессы.

Обучение прошло в региональном центре «ASAN сервис» в Кубе и собрало около 60 журналистов, представляющих ведущие СМИ страны. Во время мероприятия участникам были представлены практические применения искусственного интеллекта в таких областях, как проверка фактов, медианалитика, мониторинг трендов в социальных сетях и создание визуального контента.

Тематика и цель обучения соответствуют Цифровой дорожной карте трансформации PashaPay, которая предусматривает использование искусственного интеллекта не только в технологическом и финансовом секторах, но и в инициативах, направленных на повышение общественной осведомленности и цифровой грамотности.

Подобные инициативы способствуют тому, чтобы представители СМИ быстрее адаптировались к стремительно развивающимся технологиям и использовали инструменты искусственного интеллекта ответственно и эффективно.

О компании PashaPay

PashaPay, как часть экосистемы Bir, является ведущей финтех-платформой, предоставляющей пользователям инновационные, быстрые и безопасные финансовые решения с помощью цифрового кошелька m10 и платёжных терминалов MilliÖn. Компания также определила развитие безналичных платежей и расширение инноваций в сфере финансовых технологий как приоритетные направления.

www.pashapay.az