Беларусь увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года объем прямых инвестиций из Беларуси в экономику Азербайджана составил 807 тысяч долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателем за тот же период 2024 года инвестиции в экономику Азербайджана из указанной страны выросли на 563 тысячи долларов США или в 3,3 раза. В первом квартале 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Беларуси в Азербайджан составил 244 тысячи долларов США.

Доля инвестиций из Беларуси в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан за первые три месяца текущего года составила 0,1%.

Отметим, что в первом квартале 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 1,518 миллиарда долларов США, что на 10,456 млн долларов США или на 0,7% больше, чем за тот же период 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана за отчетный год, составил 315,116 млн долларов США, что на 15,335 млн долларов США или на 4,6% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.