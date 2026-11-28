БАКУ/ Trend/ - Сабина Алиева во второй раз приступит к исполнению обязанностей омбудсмена Азербайджана.

Как сообщает Trend, Сабина Алиева была избрана омбудсменом во второй раз постановлением Милли Меджлиса от 3 ноября.

Указанное постановление вступит в силу 29 ноября.

Сабина Яшар гызы Алиева родилась 7 мая 1980 года в Баку. В 1996 году с аттестатом особого образца окончила полную среднюю школу № 8 Насиминского района столицы. В 1996–2000 годах училась в бакалавриате, а в 2000–2002 годах — в магистратуре юридического факультета Бакинского государственного университета, окончив обе ступени с отличием. В 2009–2012 годах получила дополнительное высшее образование по специальности «международные отношения» в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики. В 2016 году защитила диссертацию на тему имплементации норм международного права в законодательство Азербайджана в сфере защиты прав лиц с инвалидностью, получив ученую степень доктора философии по праву.

Трудовую деятельность начала в 2000 году в Конституционном суде Азербайджанской Республики, где работала на различных должностях. С 2015 по 2019 год занимала должность заместителя руководителя Аппарата Конституционного суда. В 2016 году ей был присвоен квалификационный чин государственного советника 3-го класса. 29 ноября 2019 года Милли Меджлисом была избрана Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики, а 3 ноября 2026 года переизбрана на эту должность на очередной семилетний срок.

В период деятельности на посту омбудсмена Сабина Алиева работала в направлении защиты прав и свобод человека, рассмотрения обращений граждан, охраны прав лиц, нуждающихся в социальной защите, детей, женщин и лиц с инвалидностью. В 2020 году во время Отечественной войны принимала участие в осуществлении миссий по установлению фактов в связи с атаками на гражданские объекты в Гяндже, Барде, Тертере, Нафталане и на других территориях, направляла обращения в международные организации.

Представленная также на международном уровне Сабина Алиева 12 сентября 2023 года была избрана вице-президентом Азиатской ассоциации омбудсменов, а в октябре того же года стала членом Правления Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества. Она также является наставником конкурса «Yüksəliş», учрежденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики, и была назначена членом Организационного комитета COP29.