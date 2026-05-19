Жилье становится ключевым вызовом для будущего человечества - посол Сомали

БАКУ/Trend/ - Жилье становится ключевым вызовом для будущего человечества.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Сомали в Кении Джабрил Ибрахим Абдулл на сессии «Жилье в центре глобальных коалиций», проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.



По его словам, города по всему миру расширяются быстрее, чем системы способны адаптироваться, а миллионы семей нуждаются не только в жилье, но и в безопасности и возможностях.

Он подчеркнул, что среди основных проблем современных городов - быстрая урбанизация, перемещение населения, дефицит инфраструктуры, климатическая уязвимость и растущее неравенство.

"Международное сотрудничество остаётся необходимым для укрепления систем жилищного обеспечения и устойчивого городского развития. В странах, восстанавливающихся после кризисов, жильё имеет особое значение, поскольку способствует восстановлению, социальной мобильности, экономической интеграции и миростроительству", - сказал он.

Посол также отметил важность работы открытой рабочей группы по вопросам доступного жилья для всех, подчеркнув её роль как платформы для обмена опытом и выработки практических решений в рамках Новой программы развития городов.

Он добавил, что жилищные вопросы должны рассматриваться не как отдельный сектор, а как стратегическая инвестиция в стабильность, процветание и человеческое достоинство.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.