Токаев поручил оценить влияние цифровой экономики на ВВП Казахстана

АСТАНА/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству представить предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, Токаев заявил об этом в ходе второго заседания Совета по развитию искусственного интеллекта.

Президент отметил, что понятие "цифровая экономика" до сих пор не получило окончательного определения, а существующая методология носит фрагментарный характер.

"Когда нам докладывают о достижении целевого показателя роста ВВП в пять процентов, необходимо четко различать, в какой мере его обеспечила работа реального сектора экономики, а в какой он стал результатом внедрения инноваций. Отсутствие серьезных достижений маскируется общими показателями, что создает иллюзию эффективности и не позволяет объективно оценить реальный вклад цифровизации и искусственного интеллекта в экономический рост. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП", – сказал глава государства.

Президент сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.

"Искусственный интеллект приводит к концентрации капитала и технологий в руках мировых лидеров, создавая «технологический отрыв», который невозможно преодолеть без своевременного и решительного регуляторного вмешательства. Для Казахстана это сигнал. Необходимо тщательно изучить текущую ситуацию, чтобы получить четкое представление и понимание наших возможностей в разработке реальных интеллектуальных решений", – отметил Токаев.