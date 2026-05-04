Президент Ильхам Алиев: Мы живем в мире всего девять месяцев

БАКУ/ Trend/ - Мы живем в мире всего девять месяцев и учимся жить в мире.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении в формате видеосвязи на 8-м Саммите Европейского политического сообщества.

Напомнив, что в августе прошлого года лидеры Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию в Белом доме в Вашингтоне, глава государства подчеркнул, что после достижения мира Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения, которые были введены в отношении Армении с начала 1990-х годов.