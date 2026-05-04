Президент Ильхам Алиев: К сожалению, двойные стандарты сегодня являются обычной практикой для ПАСЕ

БАКУ/ Trend/ - В сентябре 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму в Карабахе. Мы выполнили четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, которые тридцать лет оставались на бумаге. Через четыре месяца ПАСЕ ввела санкции против нашей делегации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении в формате видеосвязи на 8-м Саммите Европейского политического сообщества.

«К сожалению, двойные стандарты сегодня являются обычной практикой для ПАСЕ. Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и любой другой страны, и двойные стандарты в этом вопросе неприемлемы», - подчеркнул глава государства.