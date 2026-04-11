Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 439 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается эвакуация из Ирана как граждан Азербайджана, так и граждан других стран.

По данным Trend, в период с 08:00 28 февраля до 10:00 11 апреля из Ирана было эвакуировано в общей сложности 3439 человек, являющихся гражданами различных стран.

Так, за этот период через Азербайджан было эвакуировано 735 граждан Китая, 612 — Азербайджана, 374 — России, 284 — Индии, 198 — Бангладеш, 192 — Таджикистана, 151 — Пакистана, 136 — Ирана, 84 — Омана, 68 — Индонезии, 57 — Алжира, 46 — Италии, 27 — Германии, 27 — Канады, 26 — Испании, 25 — Франции, 21 — Грузии, 18 — Саудовской Аравии, 18 — Японии, 17 — Узбекистана, 17 — США, 16 — Бахрейна, 14 — Польши, 14 — Швейцарии, 13 — Казахстана, 13 — Нигерии, 13 — Беларуси, 12 — Венгрии, 11 — Мексики, 10 — Великобритании, 10 — Болгарии, 10 — Демократической Республики Конго, 9 — Бразилии, 8 — Судана и 8 — Венесуэлы.

Кроме того, было эвакуировано по 6 граждан ОАЭ, Финляндии, Словакии, Бельгии, Кыргызстана, Румынии, Чехии, Австралии; по 5 граждан Сербии, Швеции, Афганистана, Турции, Австрии, Греции, Вьетнама; по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта и Нидерландов.

Также в Азербайджан перешли по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании, Норвегии; по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Египта, Словении, Уругвая; по 1 гражданину Туниса, ЮАР, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Белиза и Доминики.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля. Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана.