В Гамбурге состоится III Форум азербайджанских инженеров, проживающих в Европе

БАКУ/Trend/ - При поддержке Государственного комитета по делам диаспоры Азербайджанской Республики и при организации Альянса азербайджанцев Германии 6 июня 2026 года в городе Гамбург состоится III Форум азербайджанских инженеров, проживающих в Европе.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В рамках объявленного в Азербайджанской Республике "Года градостроительства и архитектуры" на форуме планируется проведение дискуссий на тему "Технологии и процессы умного города" (Smart City Technology and Processes).

Организация III Форума имеет особое значение для объединения азербайджанских специалистов и молодых ученых, работающих в области инженерии и научной деятельности в Германии и других странах Европы, укрепления их сетевого взаимодействия, а также развития научно-практического сотрудничества с соответствующими государственными органами нашей страны.

В форуме, наряду с азербайджанскими инженерами и специалистами, работающими в Европе, планируется участие представителей соответствующих государственных структур и высших учебных заведений Азербайджанской Республики, а также представителей ряда авторитетных университетов и исследовательских центров Германии.

Азербайджанские инженеры, проживающие в Европе и желающие принять участие в форуме, могут зарегистрироваться по следующей ссылке:

