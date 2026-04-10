В Азербайджане ужесточаются наказания за террористическую деятельность

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут применены санкции за создание террористической организации, руководство ею или участие в ее деятельности.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, создание террористической организации либо руководство такой организацией или ее структурным подразделением будет наказываться лишением свободы на срок от десяти до четырнадцати лет.

Членство в террористической организации или участие в деятельности будет наказываться лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Лицо, совершившее вышеуказанные действия, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременно информирует органы власти или иным образом способствует предотвращению преступных действий, выявлению лиц, создавших, руководивших, участвовавших в деятельности или финансировавших террористическую организацию, при условии отсутствия состава другого преступления в его действиях.

Также в Азербайджане в перечень способов совершения диверсий будут включены случаи использования технологий искусственного интеллекта и специального программного обеспечения.

Кроме того, в Азербайджане будут учитываться случаи использования оперативных технологий искусственного интеллекта и специализированного программного обеспечения для совершения диверсий. В частности, за действия, направленные на ослабление обороноспособности Азербайджанской Республики, экономической безопасности и научно-технического потенциала путем уничтожения, повреждения или нарушения нормальной работы объектов жизнедеятельности населения и критической информационной инфраструктуры, объектов энергетики и транспорта, телекоммуникационных сетей, предприятий, сооружений, причинения вреда здоровью населения и окружающей среде, в том числе с использованием оперативных технологий искусственного интеллекта и специализированного программного обеспечения, предусматривается лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Те же деяния, совершенные организованной группой или преступным сообществом, совершенные в условиях чрезвычайного или военного положения, режима чрезвычайной ситуации социального характера, а также во время массовых беспорядков, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Лицо, участвовавшее в подготовке диверсии, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременно известило органы власти или иным способом способствовало предотвращению такого деяния, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.