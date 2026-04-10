Инициативы Азербайджана в области ИИ вновь отмечены на международном уровне

БАКУ /Trend/ - Инициативы Азербайджана в области ИИ вновь получили признание на международном уровне. Так, в отчете Международного транспортного форума (МТФ) под названием «Компетенции как двигатель развития: квалификация рабочей силы в транспортном секторе в эпоху искусственного интеллекта — краткий обзор и выводы» особое место отведено опыту нашей страны.

Об этом Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечается, что в отчете проанализированы политические подходы к развитию компетенций рабочей силы на фоне внедрения искусственного интеллекта и определены основные направления для государств. В этом контексте «Стратегия искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы» была приведена в качестве положительного примера.

Особо подчеркивается, что подход Азербайджана представляет ИИ не как риск для рынка труда, а как новую возможность для профессионального развития. В рамках Стратегии в качестве приоритетов определены повышение осведомленности общественности об ИИ, а также поощрение его этичного и ответственного использования. С этой целью через Академию искусственного интеллекта, созданную при Национальном центре искусственного интеллекта, реализуются программы обучения — от базовых знаний до углубленных курсов на базе STEM. В рамках Стратегии предусмотрено проведение тренингов для 500 сотрудников различных государственных структур и формирование сообщества специалистов по искусственному интеллекту численностью 3000 человек.

В отчете в целом подчеркивается, что внедрение ИИ в транспортном секторе — это вопрос не только технологий, но и развития компетенций, а также трансформации рынка труда. С этой точки зрения упоминание подхода Азербайджана на международном уровне еще раз подчеркивает курс, взятый страной в данной области. Это также свидетельствует о том, что последовательная политика Азербайджана по развитию искусственного интеллекта, цифровизации, инноваций и человеческого капитала признана на мировом уровне и служит примером для других стран.