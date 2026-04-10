Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждены следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и замене водительских удостоверений».

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об образовании» (третье чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О культуре» (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики» (второе чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» и «О медиа» (второе чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках» (второе чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле» (первое чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом» (первое чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О гарантиях обеспечения гендерного (равенства мужчин и женщин)» (первое чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (первое чтение).

11.Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об образовании» и «О деятельности по разминированию» (первое чтение).